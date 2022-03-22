Son dakika haberi! Bahçeli Türk polisi görevinin gereğini yapmıştır

Bahçeli: Türk polisi görevinin gereğini yapmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yaptığı eyleme ilişkin, "Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Müslüman görünümlü bir avuç münafığa, sokakları karıştırmak isteyen sayıca küçük bir azınlığa Türk devletinin yaptırım gücünü göstermiştir. Bütün emniyet teşkilatımızı hassaten kutluyor, özellikle Adana'da görev yapan her polisimizin tertemiz alınlarından öpüyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, HDP tarafından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde korsan nevruz programlarının düzenlendiğini, bir kez daha Türk'ün bahar bayramının gölgelemeye çalışıldığını bildirdi. Bunlara fırsat verilmeyeceğini belirten Bahçeli, "Bir CHP'linin terörist Demirtaş'a 'barış insanı' demesi, önümüzdeki günlerde TBMM'de olacağını söylemesi bulanık ve buhran içinde kalmış bir zihnin hezeyanıdır. Bir teröriste 'barış insanı' demek evvela barışa ihanettir. Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıkların arkasıdır" dedi.

Bahçeli ayrıca, Furkan Vakfı üyelerinin kadınları ve çocukları zırh olarak kullandığını söyleyerek, "Şayet bugün tedbir almazsak, gelecekte yeni 15 Temmuz'ların yaşanması kaçınılmazdır. Şayet bugün duyarlı ve sorumlu hareket etmezsek, içi müşrik dışı Müslüman olan ilkesizlere önlem almazsak, uyarıyorum ki terörist başı Gülenlerin arkası kesilmeyecek, ihanet kervanı kesintiye uğramayacaktır. İstismarcıların, fesat yuvalarının, dinimizi ticarete ve batıl hedeflere tahvil etmek için fırsat kollayanların hesabı sorulmalı, hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır" dedi.