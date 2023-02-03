Bahçeli'nin zincir market tartışmasına katılmıştı! BİM kurucusu, cemaat lideri Topbaş, Erdoğan'la Cuma namazı kıldı

BİM'in kurucuları arasında yer alan ve Erenköy Cemaati'nin lideri olan Osman Nuri Topbaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aralık ayında zincir marketlerle ilgili yaptığı FETÖ imasına, "Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ediyoruz." diye yanıt vermesiyle gündeme gelmişti. Osman Nuri Topbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bugün Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde cuma namazı kıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aralık ayında zincir marketler ile ilgili yaptığı FETÖ imasına sert sözlerle yanıt veren BİM CEO'su Galip Aykaç, tepkiler üzerine Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa ederken, tartışmalara o günlerdeErenköy Cemaati'nin lideri Osman Nuri Topbaş da dahil oldu. Aynı zamanda BİM'in kurucuları arasında yer alan Topbaş, "Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE CUMA NAMAZI KILDI

Tartışmaların ardından Osman Nuri Topbaş, ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde kıldı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aralık ayındaki grup toplantısında, gıda maddelerindeki fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle bağılarının araştırılmasını önermişti. Bahçeli'ye yanıt veren BİM Genel Müdürü Galip Aykaç ise, "Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"DURUŞUMUZUN İSTİSMAR EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Tartışmalara dahil olan Osman Nuri Topbaş, dikkat çeken bir çıkışa imza atmıştı. Zincir marketler üzerinden yapılan tartışmalarda kendisinin ve ailesinin hedef alındığını söyleyen Topbaş, "Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir. Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez." demişti.