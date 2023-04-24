Bahçeli'nin mitingi öncesi İYİ Parti ve MHP il başkanlıkları arasında pankart düellosu

Devlet Bahçeli'nin Kastamonu'da bugün gerçekleştirdiği miting öncesinde aynı binada bulunan İYİ Parti ve MHP il başkanlıkları arasında pankart düellosu yaşandı. İYİ Partililerin astığı Sinan Ateş pankartı dev MHP bayrağı ile kapatıldı. Bunun üzerine İYİ Partililer Sinan Ateş pankartını bir üst kata astı. Ancak MHP'liler bu kez çatı katına astığı bayrakla söz konusu pankartı bir kez daha kapattı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Kastamonu mitingi öncesinde İYİ Parti ile MHP il başkanlıkları arasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Her iki partinin de il başkanlıkları aynı binada yer alırken, İYİ Parti ile MHP'liler pankart düellosuna girdi.

SİNAN ATEŞ PANKARTINA DEV BAYRAKLA ÖNLEM

İlk olarak İYİ Partililer il başkanlığının camından "Sinan Ateş'in katillerinden hesap soracağız" yazılı pankart astı. Ancak mitinge saatler kala bir üst katta bulunan MHP il başkanlığından asılan dev parti bayrağıyla Sinan Ateş pankartı kapatıldı.

BİR ÜST KATA ÇIKIP ASTILAR

Bunun üzerine İYİ Partililer bir üst kata çıkıp pankartı MHP bayrağının yukarısına astı. Ancak MHP tarafından bu kez çatıdan sallandırılan MHP bayrağı ile pankartın üzeri bir kez daha kapatıldı.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Kastamonu'daki iki parti arasındaki söz konusu pankart düellosu dikkat çekerken İYİ Partili isimden de paylaşım geldi. İYİ Parti Kastamonu Milletvekili Adayı Ahmet Katar, yaşananlara tepki gösterirken "Üstünü örtmeye çalıştığınız yetim kalan iki çocuk, öksüz kalan bir Sinan Ateş ülküsü ise başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.