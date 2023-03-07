Bahçeli'nin "Amed diye bir yer yoktur" sözlerine HDP'nin ardından DEVA Partisi'nden de tepki geldi

MHP lideri Bahçeli'nin "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir." sözlerine HDP'nin ardından bir tepki de DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Sizin 'Amed yoktur' demenizle, 10 bin yıllık Amid, Amed, Amida isimleriyle anılan bu kent ortadan kalkmaz. Sizin meşru bir şekilde mücadele eden bir futbol kulübünü terörizmle yaftalamanız o kulübü, o kulübün destekçilerini terörist yapmaz Sayın Bahçeli" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında Bursa'da oynanan ve olayların damga vurduğu Bursaspor-Amed spor maçı ile ilgili konuştu. Tribünde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarının açılmasını eleştiren Bahçeli, Amed spor'a yönelik ise sert ifadeler kullandı.

"AMED DİYE BİR YER YOKTUR"

Devlet Bahçeli, "Türk milletinin acılı dönemin istismara kalkışanlar, karşılarında MHP'yi ve Cumhur İttifakını bulacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu Bursa spor ve Diyarbakır spor maçında tribünlerden açılan resimlerin sporun ahlakına aykırı olduğu açıktır. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye kalkan kim varsa, koparılması gereken çıban başıdır. Bursa nasıl gözbebeğimizse, Diyarbakır da öyledir." dedi.

HDP TEPKİ GÖSTERDİ

Bahçeli'nin sözlerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Amed vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor gol atmaya devam edecektir. Olmayacak olan, bu seçimde gidecek olan sizlersiniz" diye karşılık verdi.

"SİZİN YOK DEMENİZLE 10 BİN YILLIK KENT ORTADAN KALKMAZ"

HDP'nin ardından Bahçeli'ye bir tepki de DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Ekmen, "Sayın Bahçeli'nin bu arkaik, ilkel düşmanca dilini yorumlamayı bile zül kabul ediliyorum. Ancak hiçbir şey demesek bu sözlerin onaylandığı anlamı çıkabilir. O yüzden Sayın Bajçeli'ye çok basit bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Gözünüzü kapatarak kendinizi karanlığa hapsedebilirsiniz ama güneş ve aydınlık dışarıda olanca parlaklığıyla duruyor. Sizin 'Amed yoktur' demenizle, 10 bin yıllık Amid, Amed, Amida isimleriyle anılan bu kent ortadan kalkmaz. Sizin 'Amed yoktur' demenizle Türkiye Futbol Hukuku'na mevzuatına uygun bir şekilde profesyonel liglerde mücadele eden Amedspor ortadan kalkmaz sayın Bahçeli." dedi.

"SİZ TERÖRİSTİ ROZET TAKARAK MİLLİ İLAN EDENLERSİNİZ"

Ekmen sözlerine şöyle devam etti: "Sizin meşru bir şekilde mücadele eden bir futbol kulübünü terörizmle yaftalamanız o kulübü, o kulübün destekçilerini terörist yapmaz Sayın Bahçeli. Siz bir teröristi rozet takarak milli ilan eden insanlarsınız. Siz, mafya liderlerini yol arkadaşı ilan eden insanlarsınız. Bu millet terörizmi de lanetler, mafyaları da lanetler. Ama partisine bakmadan lanetler. Hangi ittifakta durup durmadığına bakmadan lanetler. İki yüzlü davranmaz. Bir gün ittifaka davet ettiği kişiyi ertesi gün bölücü ilan etmez. Yarın Türk siyasi tarihi incelendiğinde utançla izlenecek"