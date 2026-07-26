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Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik

Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla kutlayarak, Türk kadınının azim ve mücadele ruhunu övdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nene Hatun'un yiğitliğini, Şerife Bacı'nın korkusuzluğunu, Kara Fatma'nın cesaretini yüreklerinde taşıyan Türk kadınları, sahada gösterdikleri azim, inanç ve mücadele ruhuyla aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Ay yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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