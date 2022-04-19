Bahçeli: Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl önerimiz, asıl önceliğimiz ve şaşmayacağımız hedefimizdir. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, küresel enflasyonun tırmanışının her ülkenin ortak sancısı olduğunu, bu durumun fiyat artışları ve ekonomik sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Hayat pahalılığındaki konjonktürel sıçrayışın koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle daha da karmaşıklaşan bir vaka olduğunu belirten Bahçeli, "İnancımızın gücüyle, dayanışma ve yardımlaşmanın bereketiyle içine girilen dar geçitlerden çıkılacak, ferah ve selamet dolu günlere inşallah ulaşılacaktır. İyimserliğimizi her zaman muhafaza ederek, ülkemize güvenerek, enflasyon canavarının başının ezileceği günleri de çok yakında görmemiz mümkün olacaktır" dedi.

Bahçeli ayrıca Millet İttifakı'nın Türkiye'nin istikbaline, uluslararası gelişmelerin seyrine milli bir yorum getirme, yeni ve parlak bir öneri paylaşma iradesinin olmadığını savunarak, "Zillet ittifakına sesleniyorum; kimin çıkarırsanız çıkarın, ister İnan Kıraç'ı, ister terörist Demirtaş'ı, isterse de Osman Kavala'yı aday olarak gösterin, mahut ve mutlak son değişmeyecek, Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, tarihi yürüyüşünü kesemeyeceksiniz" diye konuştu.