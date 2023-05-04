MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olanlar, altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler CHP ve İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kent Meydanı'nda 'Aziz Milletim Sıra Sende' buluşmasına katıldı. Konuşmasında Aydın'ın tarih ve medeniyet şehri olduğuna vurgu yapan Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'na ve partisine destek istedi.

Devlet Bahçeli, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte halkı selamladı. Bahçeli daha sonra, yapacağı miting için Muğla'ya hareket etti.