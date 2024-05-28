Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşma yaptı. Bahçeli öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet haberlerini yapan basın kuruluşlarını eleştirdi.

"HESAPLAŞACAĞIZ, HELALLEŞMEYECEĞİZ"

Bahçeli, "Bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız. Helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

5 YIL ÖNCE ARKASINDA SİNAN ATEŞ VARDI

Bahçeli 5 yıl önce de 27 Mayıs 2019 günü Kızılcahamam'daki anıtı ziyaret etmiş ve yine aynı kürsüden açıklama yapmıştı. Bahçeli'nin arkasında ise o dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş yer almıştı.

ADI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALIYORDU

Bahçeli'nin bugünkü konuşmasının arkasında ise 2020 yılında Sinan Ateş'in yerine atanan ve Ateş'in cinayet dosyasında adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yer aldı. Hatırlanacağı üzere Yıldırım'ın adı Sinan Ateş cinayetine ait bilirkişi raporunda yer alıyordu.