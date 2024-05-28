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Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı

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MHP lideri Bahçeli'nin Ülkücü Şehitler Anıtı'nda yaptığı konuşmada ekranlara yansıyan bir detay büyük ses getirdi. Bahçeli'nin kürsüde yaptığı konuşma sırasında arkasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yer aldığı görülürken, MHP liderinin 5 yıl önce yine aynı yerde yaptığı konuşmada ise arkasında Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı. Yıldırım'ın adı Ateş cinayeti bilirkişi raporunda da yer almıştı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşma yaptı. Bahçeli öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet haberlerini yapan basın kuruluşlarını eleştirdi.

"HESAPLAŞACAĞIZ, HELALLEŞMEYECEĞİZ"

Bahçeli, "Bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız. Helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı

5 YIL ÖNCE ARKASINDA SİNAN ATEŞ VARDI

Bahçeli 5 yıl önce de 27 Mayıs 2019 günü Kızılcahamam'daki anıtı ziyaret etmiş ve yine aynı kürsüden açıklama yapmıştı. Bahçeli'nin arkasında ise o dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş yer almıştı.

Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı

ADI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALIYORDU

Bahçeli'nin bugünkü konuşmasının arkasında ise 2020 yılında Sinan Ateş'in yerine atanan ve Ateş'in cinayet dosyasında adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yer aldı. Hatırlanacağı üzere Yıldırım'ın adı Sinan Ateş cinayetine ait bilirkişi raporunda yer alıyordu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Ahmet Yiğit Yıldırım Sinan Ateş Kurban Ankara MHP Güncel Haberler

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