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Yurtta Hava Durumu... 6 İlde Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde artacak.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin verilerine göre, devam eden bahar yağışları, bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporuna göre, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevreleri yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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