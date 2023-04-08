Bahar'ın ablası ve babasının paylaşımları yürekleri dağladı

MUĞLA'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çekip, Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atlayan Bahar C. (21) gözyaşları arasında toprağa verildi.

MUĞLA'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çekip, Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atlayan Bahar C. (21) gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kızın babası Feray C.'nin sosyal medya hesabından "Ah Bahar'ım. Yakıştı mı bu ölüm. En güzel çağında gençliğini bitirdin canım kızım", ablası Zülahi C.'nin ise "Canımı bıraktım toprak altında. Gelinlik giyemeden kefene sardılar seni" paylaşımlarında bulunması yürekleri dağladı.

Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., 6 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı. Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi. Bu videoyu ailesine de gönderen genç kızın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar'ın cansız bedenine ulaştı.

Bu arada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirilrdi.