Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlar Arası İş Birliği Güçleniyor

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında, bağımlılıkla mücadele için Taşra Yürütme Kurulu'nun ikinci toplantısı Bursa'da yapıldı. Toplantıda, rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik kararlar alındı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İş Birliği Protokolü" kapsamında oluşturulan Taşra Yürütme Kurulunun ikinci toplantısı, Bursa'da düzenlendi.

Yeşilay Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, denetimli serbestlik yükümlüleri ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik farkındalık, rehabilitasyon, eğitim ve sosyal uyum çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla 6 aylık dönemde uygulanacak faaliyet planı konuşuldu.

Toplantıda ayrıca, rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirilmesi, bağımlılık risk analizlerinin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik çeşitli kararlar alındı.

Programda, bağımlılıkla mücadelede örnek bir koordinasyon modeli olarak yürütülen Taşra Yürütme Kurulu çalışmalarının, kurumlararası güçlü işbirliğinin devam etmesi yönünde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş'ın başkanlık ettiği toplantıya, Bursa Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Şeyda Polat, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Sayar, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ercan Gündoğdu, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gürsel Beliye, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Gül, İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürü Gülay Gül, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi (YEDAM) yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
