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Bağımlılıkla Mücadele Festivali Van'da Başladı

Bağımlılıkla Mücadele Festivali Van'da Başladı
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde düzenlenen 'Bağımlılıklarla Mücadele Festivali' gençlerin yoğun katılımıyla başladı. Etkinlikte bilinçlendirme faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler yer aldı.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde ilki düzenlenen "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" başladı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Van YYÜ Spor Kompleksinde düzenlen festivale gençler ilgi gösterdi.

Stantları gezen, bağımlılıklarla ilgili görevlilerce bilgilendirilen gençler, halay çekti, çeşitli oyunlar oynadı.

Yeşilay Van Şubesi Başkanı Zafer Şahin, Yeşilayın bağımlılıkla mücadelede yıllardır kararlılıkla çalışmalarını sürdüren köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Gençleri bağımlılıklarla mücadele ve bilinçli yaşam konusunda desteklemeyi kendilerine görev edindiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün burada sadece bir etkinlik düzenlemiyor aynı zamanda bağımlılıkla mücadelenin, sağlıklı yaşamın ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Gençlerimiz, geleceğimizin teminatı ve onların sağlıklı, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Sadece bugün değil, her zaman bu tür etkinliklerle toplumumuzda farkındalık yaratmayı, eğitim programları düzenlemeyi ve bilinçlendirme çalışmalarına öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Daha sağlıklı bir toplum inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Yeşilay Gençlik Başkanı Samet Koca ise gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini aktardı.

Bu yıl ilkini düzenledikleri festivale gençlerin ilgi gösterdiğini aktaran Koca, "Festivalde birçok etkinlik ve el sanatları stantları var. Katılımcılar ilgi gösteriyor. Gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Yıl boyu çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Bundan sonra festivallerin de devamı gelecek. Bu vesileyle Van ve çevre illerdeki tüm gençlerimizi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Festivale katılan üniversite öğrencisi Melike Ayseçkin de "İlimizde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Verimli zaman geçiriyoruz. Stantları gezdik. Görevlilerce bilgilendirildik. Konser ve tiyatrolara da katılacağız. Tüm gençlerin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

İki gün sürecek festivale, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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