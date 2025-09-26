Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bağcılar Kitap Fuarı" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 58 yayınevinin kitaplarını sergileyeceği fuarda, romanlardan çocuk kitaplarına kadar her okura göre eserler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, fuar açılışında yaptığı konuşmada, "Bağcılar Kitap Fuarımız, bir fuardan öte festival havasında gerçekleşiyor. 2022'de başlattığımız bu fuarın mimarı, dönemin Bağcılar Belediye Başkanı ve şu an AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Özdemir'dir. Bu süreçte en büyük destekçimiz yine Abdullah Özdemir olmuştur. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı"

Yıldız, son üç yılda fuarı yaklaşık 1 milyon 650 bin kişinin ziyaret ettiğini aktararak, "Fuarımız, sadece ilçemizde değil, büyükşehir belediyelerinin düzenlediği fuarlarla yarışır seviyeye ulaştı. Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Bu güzel sonuca bizim de küçük de olsa bir katkımız varsa ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki zulmü unutmamak için fuarda bir Filistin Duvarı'nın yapıldığını belirten Yıldız, "Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimizin yaşadığı zulmü unutturmamak için fuar alanına bir 'Filistin Duvarı' yaptık. Grafik sanatçılarımızın çalışmalarıyla gençlerimizin ve çocuklarımızın bu dramı hatırlamasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, belediye binasının giriş katında 800 metrekarelik bir kütüphane ve etüt merkezi kurdukları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağımız bu merkez 24 saat açık olacak. Çok sevdiğim kıymetli hocamız Nurullah Genç'in ismini de bu kütüphaneye vermekten onur duyuyorum. Yine buraya çok yakın bir noktada, yaklaşık bir buçuk yıl önce yapımına başladığımız tiyatro merkezimizin de tamamlanmasına iki ay kaldı. Açılışını hep birlikte yapacağız ve orada devlet tiyatrolarımız da sahne alacak."

"Bu dünyaya yeniden mührümüzü vuralım"

Açılışa konuk olan yazar ve şair Nurullah Genç ise konuşmasında şunları anlattı:

"Araştırmak, okumak ve kitabın içindeki esrara ulaşmak hedefimiz olmalı. Bunun temel nedeni şu, Filistin hadisesi iki yıldır tüm dünyada bütün taşları yerinden oynattı. Bundan sonra dünya, eski dünya olmayacak. Çocuklara ve gençlere sesleniyorum. Özellikle sizler kitapların dünyasına girin ki dünyanın geçmiş zamanlarını ve gelecek zamanlarını okuma ve öğrenme fırsatı elde edelim ve bu dünyaya yeniden mührümüzü vuralım."

Fuar açılışına ayrıca AK Parti Milletvekili Yıldız Konal Süslü ve Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük katıldı.

Fuar hakkında

Fuarda 58 yayınevi kitaplarını sergileyecek. Gazeteci, yazar ve edebiyatçıların konuk olacağı fuar alanında okurlar, sevdikleri isimlerle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatına sahip olacak. Fuara katılacak isimler arasında Genç'in yanı sıra Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler ve Yavuz Dizdar bulunuyor.

Fuar alanında çocuklar adına da renkli ve eğitici aktiviteler için bir plato oluşturuldu. Gençler de özel olarak hazırlanan fuar köşesinde hatıra fotoğrafı çekilebilecek.

Belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ile Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri fuarda sergileyecek.

5 Ekim'e kadar açık olacak fuar kapsamında bilgi yarışmaları da düzenlenecek. Hem Bağcılar'a yönelik hem de kültür sanat konulu yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek.