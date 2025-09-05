Bağcılar'dan Yapay Zeka Destekli Dijital Şehir İkizi Projesi

Bağcılar Belediyesinin geliştirdiği "3 Boyutlu Dijital Şehir İkizi" projesi, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) programı kapsamında yüzde 90 oranında mali destek kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 125 başvuru arasından yalnızca 23 projenin destek aldığı "2025 Yılı Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı" çerçevesinde, LIDAR ve yönetim bilgi sistemleri gibi ileri teknolojiler kullanılarak ilçenin güncel yapı stoku envanteri çıkarılabilecek.

Belediye, yapı planlama ve denetim süreçlerini geliştirecek projede kapsamında çevresel ve mekansal verileri düzenli toplayabilecek.

Pilot modelleme ve senaryo simülasyonları aracılığıyla elde edilecek veriler ışığında ilçenin "Yapay Zeka Destekli Dijital Şehir İkizi" oluşturulabilecek.

Afet yönetiminden kentsel dönüşüme birçok alanda kolaylık

Geliştirilecek bu sistem, aynı zamanda afet ve risk yönetimi, kentsel dönüşüm, yapı denetimi, çevresel izleme ve ulaşım gibi kritik alanlarda yapay zeka teknolojilerinden etkin yararlanılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, projenin mali destek kazanmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yıldız, "Üç Boyutlu Dijital Şehir İkizi' projemiz sayesinde vatandaşların kendi yaşam alanlarıyla ilgili bilgilere kolayca ulaşabilmesi ve daha güvenli, planlı ve yaşanabilir bir çevrede yaşam imkanına kavuşması sağlanacak." ifadelerini kullandı.