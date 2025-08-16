Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 22 kilogram uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen ve adli makamlarca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçedeki adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 22 kilogram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 Hint keneviri tohumu, çeşitli ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş 49 peçete, 2 hassas terazi, bir pompalı av tüfeği ile 7 kartuş, 1 tabanca şarjörü ve çeşitli ebatlarda 82 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

İşte kıt kanaat geçinen emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Savcılık harekete geçti: Baba-kız arasında silah krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.