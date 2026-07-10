Bağcılar Kaymakamlığı'ndan kan bağışı kampanyası

BAĞCILAR'da başlatılan kan bağışı kampanyasında konuşan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Kan bağışının çok kıymetli olduğunu normal zamanda anlarsak, anormal zamanlarda kan aramak zorunda kalmayız. Kızılay bizim gözbebeğimiz. Kızılay her zaman, her büyük afette ilk çadırını kuran, ilk çorbasını kaynatandır. Aynı zamanda da kan bağışı konusunda ülkemizin tek yetkili kuruluşu. Tüm hemşehrilerimizi şiddetle kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Bağcılar Kaymakamlığı koordinesinde, Türk Kızılay'ı iş birliğiyle Bağcılar Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da kan bağışında bulundu. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri Bağcılar Meydanı'na konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında gerekli sağlık kontrollerinden geçirilip formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında vatandaşlara kan bağışının önemi hakkında bilgi verilirken, düzenli kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çekildi. Kan bağışında bulunanlara termos hediye edildi. Kampanyanın 3 gün boyunca Bağcılar Meydanı'nda devam edeceği belirtildi.

'KIZILAY KAN BAĞIŞI KONUSUNDA ÜLKEMİZİN TEK YETKİLİ KURULUŞU'

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Kan, genel olarak acil bir ihtiyaç olarak hayatımızın içinde yer alır. 'Acil kan bağışına ihtiyaç vardır' diye söylenir ama kan acil bir ihtiyaç değildir; kan her zaman ihtiyaçtır. Onun için tüm kıymetli hemşehrilerimizin kan bağışını ciddiyetle, önemsemesini rica ediyoruz. Çünkü acil olduğunda genelde telaşla kan aramaya çıkıyoruz. Ancak biz normal zamanda kan bağışında bulunursak, Kızılay'ın kan depoları her zaman dolu olur. O zaman da acil durumlarda kan aramak zorunda kalmayız ki genelde insanların büyük ıstırap ve dert içinde olduğu zamanlarda kana ihtiyaçları oluyor. Öyle bir zamanlarında bir de kan bulma telaşına kapılmamaları açısından tüm hemşehrilerimizin, tüm vatandaşlarımızın kan bağışını önemsemesi bizim için çok kıymetli diye düşünüyoruz. Bu nedenle de Bağcılar'ımızda 3 gün sürecek bir kan bağışı kampanyasını başlattık. 7 farklı noktada, 3 gün süreyle kan bağışı yapılabilecek. Bütün hemşehrilerimizi kan bağışına destek olmaya davet ediyoruz. Bu konuda hem Bağcılar Belediyemizin ciddi manada bir duyurma noktasında katkısı oldu; 22 mahalle muhtarımız canla başla, vatandaşlarımızın kan bağışı yapması için duyuru çalışmalarına devam ediyorlar. Ben tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kan bağışının çok kıymetli olduğunu normal zamanda anlarsak, anormal zamanlarda kan aramak zorunda kalmayız. Kızılay bizim gözbebeğimiz. Kızılay her zaman, her büyük afette ilk çadırını kuran, ilk çorbasını kaynatandır. Aynı zamanda da kan bağışı konusunda ülkemizin tek yetkili kuruluşu. Tüm hemşehrilerimizi şiddetle kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZDE HER AN KAN İHTİYACI OLABİLİYOR'

Kirazlı Mahalle Muhtarı Selçuk Gedik, "Normalde kan bağışçısıyım. Bu muhtemelen 11 ya da 12'nci oluyor. Tüm kardeşlerimizin, vatansever halkımızın kan vermesini istiyoruz. Çünkü ülkemizde her an kan ihtiyacı olabiliyor. Biliyorsunuz doğal afetler. Her an, ne zaman kan lazım olacağı belli olmaz. Kan vermelerini istiyorum vatandaşlarımızın" diye konuştu.

'HERKESİ KAN BAĞIŞINA BEKLİYORUM'

Kan bağışında bulunan Adem Akan, "Bu, bütün herkes için geçerli bir olay. Herkese de tavsiye ederim. Hem sağlık için hem vatandaşlık için. Öyle her zaman, her sene gelirim; kanımı verir, giderim. Çocuklarım da burada, amcam da burada; ailece verir, gideriz. Seviniriz, bilmiyorum alışkanlık yaptık biz onun için. Kan veririz, illa hasta olmamıza gerek yok. Biz şu anda boştaydık, hemen geldik 'kan verelim' dedik. İlla bir hasta olmasına gerek yok, herkesi buraya kan bağışına bekliyorum" diye konuştu.

'YARIN BİZİM DE KANA İHTİYACIMIZ OLABİLİR'

Bağışcı Arslan Sarıtaş ise, "Ben şöyle söyleyeyim; ben sık sık kan veririm. Bugün de öyle niyetlendik, kısmet burayaymış. Bizim için yarın bize de ihtiyaç olabilir. O yüzden kan vermek her zaman iyidir. İnsan vücudunda, insan vücudunda yeniler kan kendini. Kan verildiğinde eksilmiyor, daha çok artıyor. İnsan sağlığı için de iyidir bizce. Biz bugün vermesek yarın kimden alacağız kanı? Biz bugün verelim ki ihtiyacımız olduğu zaman, bir başkasının ihtiyacı olduğu zaman anında yerine ulaşsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı