Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan, Kick Boks'ta Türkiye şampiyonu oldu

Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan, Diyarbakır'da düzenlenen ve 6 bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, 75 ilden yaklaşık 6 bin 200 sporcunun yanı sıra 1500 antrenör ile aileler katıldı.

Organizasyonda mücadele eden Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan, 52 kilo Büyük Kadınlar Full Contact kategorisinde rakiplerini yenerek birinci oldu.

Milli sporcu Arslan, kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şampiyonada birinci olan Arslan'ı tebrik ederek, "Bu önemli organizasyonda şampiyon olarak bizlere büyük mutluluk yaşatan sporcumuzu kutluyorum. Girdiği her müsabakadan mutlaka bir madalyayla dönüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman kendisinin destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Arslan da başta Yasin Yıldız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.