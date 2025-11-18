Haberler

Bağcılar Belediyesi'ne Avrupa'dan Ödül: Dijital Sosyal Yardım Projesi

Bağcılar Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri'nde 'Bağ-Kart' projesiyle ödüllendirildi. Başkan Yasin Yıldız, dijital araçlarla sosyal yardımlarda etkinliği artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

BAĞCILAR Belediyesi, Avrupa Sosyal Ağı (European Social Network – ESN) tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri (European Social Services Awards – ESSA) kapsamında 'Bağ-Kart: Etkin ve Kapsayıcı Sosyal Yardım İçin Dijital Bir Model' projesiyle ödüle layık görüldü. Ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Dijital araçları toplumun faydasını artırmak üzere kullanıyoruz" dedi.

Avrupa'nın prestijli sosyal hizmet projelerinin yarıştığı ESSA (European Social Services Awards) programı bu yıl 'Sosyal Hizmetler: Kalıcı Değişim Yaratmak' temasıyla düzenlendi. Sosyal hizmetlerde başarılı ve yenilikçi yaklaşımları görünür kılmayı amaçlayan ESSA programına bu yıl 28 ülkeden 138 proje başvurdu. Çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik toplum odaklı sosyal hizmet modellerinin yer aldığı yarışmada dijital dönüşüm, kapsayıcılık ve etkinlik temel kriterler arasında yer aldı.

YENİLİKÇİ PROJELER AVRUPA ARENASINDA YARIŞTI

Avrupa Sosyal Ağı (European Social Network- ESN) tarafından 13 Kasım'da Madrid'de gerçekleşen törende başarılı projeler ödüllendirildi. Yenilikçi projelerin Avrupa arenasında yarıştığı organizasyonda; Bağcılar Belediyesi, 'Sosyal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' kategorisinde ödül aldı.

Bağ-Kart: Etkin ve Kapsayıcı Sosyal Yardım için Dijital Model Projesi, dijital araçlar, veri analitiği ve yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla sosyal yardım süreçlerinde etkinliği, kapsayıcılığı ve şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. Proje; hizmet kullanıcıları, profesyoneller ve sosyal hizmet ekosistemi üzerinde ölçülebilir bir etki yaratarak dijital dönüşümün sosyal faydaya dönüştüğü örnek bir model oluşturuyor.

'TEKNOLOJİ AMAÇ DEĞİL, KOLAYLAŞTIRICIDIR'

Sosyal yardım hizmetlerinde yenilikçi çalışmalarının ödüllendirilmesinden son derece memnun olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Projemizi, talep bazlı destek yerine arz bazlı ve proaktif sosyal hizmet anlayışı üzerine kurguladık. Bu modelde teknoloji, kendi başına bir amaç değil, bir kolaylaştırıcıdır. Dijital araçları toplumun faydasını artırmak üzere kullanıyoruz. Bu önemli programda emeği geçen mesai arkadaşlarıma, Avrupa Sosyal Ağı'na, ESSA uzman jürisine, finalist kuruluşlara, iş birliği yaptığımız STK'lara ve akademik paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Haberler.com
