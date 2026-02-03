Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

KAYSERİ'de bağ evinden komşu olduğu Ahmet Y. ile oğlu Serdar Y.'nin üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan komşusu Cengiz A., 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu. Olay anı bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen yıl 22 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz A. aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet Y. ile oğlu Serdar Y.'nin bağ evine geldi. Araç park etme meselesi yüzünden taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Cengiz A. aracına binerek otomobilinin baba-oğulun üzerine sürdü. Aracın altında kalan baba-oğul yaralanırken, şikayet üzerine şüpheli komşu Cengiz A. gözaltına alındı. Cengiz A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cengiz A. hakkında, 'Birden fazla kişi ile silahla kasten yaralama', baba-oğul hakkında ise 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Öte yandan, olay anı bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba-oğulun bağ evlerinin kapısını kapatmaya çalıştıkları, bu sırada Cengiz A.'nın otomobilini bahçe kapısına doğru sürdüğü, baba oğulun aracın altında kaldıkları görüldü. Cengiz A.'nın ardından otomobili ile uzaklaştığı baba-oğulun ise otomobile doğru bir şey fırlattıkları görüldü.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında müşteki tutuklu sanık Cengiz A. ile müşteki tutuksuz sanık baba-oğul ile taraf avukatları hazır bulundu. Aralarında yaşanan soruna dikkat çeken Cengiz A., "Benim geçişime engel olmak için arabayı orta yerde bırakıyor. Birkaç defa uyardım. Arabasının el frenini indirerek 30-40 santimetre geriye bırakarak geçecek yer açtım. 'Arabamla neden oynuyorsun' dedi. Yolu kapattığını, derdinin ne olduğunu sordum. Yanımda eşim de vardı. Küfretmeye başladı. Tehdit etti. Hiddetlenip arabaya bindim ve bahçe kapısına vurdum. Amacım onları yaralamak değildi. Pişmanım. Ben de onlardan şikayetçiyim" dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki sanık Ahmet Y. ise "Kafayı bize taktı. Komşu olduğu için idare ettik. Olay günü de arabasıyla bizi altına aldı. Ayağım kırıldı. Dikiş atıldı. Hala tedavimiz devam ediyor. Ayakkabı giyemiyoruz. Şikayetçiyim" diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme hakimi, sanık Cengiz A.'nın üzerine atılı suçun vasıf mahiyeti ile delillerin toplanmış olması gerekçe gösterilerek, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.