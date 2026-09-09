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Bafra Ovası'nda üreticilere 266 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı

Bafra Ovası'nda üreticilere 266 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde üreticilere kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticilere kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) ile İyi Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü projeleri çerçevesinde Bafra Ovası'nda Karburç, Koşuköy, İkiztepe, Harız, Fener, Kaygusuz, Karpuzlu ve Yeşilyazı mahallelerinde 2022 yılından bu yana kışlık sebze üretimi gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen 266 bin beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi üreticilere teslim edildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen fide dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, yeni yatırımları hayata geçirirken iyi tarım uygulamalarını geliştirecek, verimliliği artıracak çalışmaları da uyguladıklarını söyledi.

Çok önemli sulama yatırımlarını da gerçekleştirdiklerini belirten Karaaslan, "19 Mayıs Barajı'nda dağ köy sulama ve içme suyu basıncıyla elektrik üretimi de olacak şekilde gerçekleşen sulamanın ürün desenini nasıl değiştirdiğini, bölgeyi daha nasıl bereketli hale getirdiğini gördük. Yolun bir tarafında hasat, diğer tarafında ekimin yapıldığını görmüş olduk." dedi.

Su tasarrufunun önemine değinen Karaaslan, "Bugün de kışlık sebze fide dağıtım törenine denk geldik. Bereketli ve yağışlı bir yaz dönemi geçirdik. Bu bizi sınırsız tüketime teşvik etmemeli. Her bir damlasının kıymetini bilmemiz gereken suyun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmama gerek yok. Kıymet bilmek kadar onu geliştirmek de bizim görevimiz." diye konuştu.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 266 bin fidenin 120 dekar alanda dikileceğini anlatarak, fidelerin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Fide dağıtım törenine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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