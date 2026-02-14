Haberler

Bafra Ovası'nda drenaj temizlik ve bakım çalışmalarına başlandı

Bafra Ovası'nda düzenlenen törenle 2026 yılı drenaj kanallarının temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı. Devlet Su İşleri yetkilileri, sulama ve drenaj sistemlerinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için temizlik çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, ovada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, talep ettiklerinden de fazla aracı gönderdiğini belirterek, "Şu anda kanal temizliği gerçekleştiriliyor. Kastamonu ve Sivas'tan gelen ekiplerimizle gece gündüz demeden ovamızı tarıma hazır hale getireceğiz." dedi.

DSİ 7. (Samsun) Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik de en verimli tarım alanları arasında yer alan Bafra Ovası'nda drenaj kanallarının temizliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

İşletmede bulunan 13 bin 230 hektarlık sağ sahil sulaması ve 12 bin 264 hektarlık sol sahil 1. kısım sulaması alanlarında drenaj sistemlerinin etkin şekilde çalışmasını hedeflediklerini anlatan Çelik, inşaatı devam eden Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım Projesi tamamlandığında ovanın sulama ve drenaj altyapısının 6 bin 470 hektarlık ek alanla daha güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşacağını vurguladı.

Çelik, DSİ ve sulama birliğine ait toplam 25 iş makinesi ve 40 personelle işe başlayacaklarını kaydetti.

Bafra İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İhsan Barut'un dua etmesinin ardından iş makineleriyle temizlik çalışmasına başlandı.

Çalışma kapsamında kanallarda biriken rüsubat ve bitkilerin temizlenerek tarım arazilerinde taban suyu kontrolünün temin edilmesi, verim kayıplarının önlenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
