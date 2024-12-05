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Bafra'da Uyuşturucu İle Mücadele İçin UYUMA Uygulaması Tanıtıldı

Bafra'da Uyuşturucu İle Mücadele İçin UYUMA Uygulaması Tanıtıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen Güvenlik Danışma Kurulu toplantısında Kaymakam Mustafa Altınpınar, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen UYUMA aplikasyonunun önemini vurgulayarak, vatandaşları bu uygulamayı kullanmaya davet etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde Güvenlik Danışma Kurulu ve İlçe Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi'ndeki toplantıda konuşan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu "UYUMA"nın Atelefonlara yüklenmesini istedi.

Altınpınar, "Bu önemli bir proje ve ihbar değeri taşıyor, bu uygulamada kimlikleriniz ifşa olmuyor, bu paylaşımlarınız güvenlik güçleri haricinde kimse ile paylaşılmıyor. Narkotik suçu ihbar etme imkanı getiriyor. Bunu hep birlikte yapabilirsek, müdahale etmemiz konusunda daha hızlı olacak. Bu gelen ihbarlar haritaya işleniyor ve nereden daha çok ihbarlar geliyor buna bakılıyor. Dolayısıyla gelen ihbarlarda denetleme konularında bir zafiyet mi var, bunlara bakılabiliyor. Teknoloji kullanalım. Çünkü suç örgütleri teknolojiyi iyi kullanıyor. Etrafımıza bu uygulamadan bahsedelim. Özellikle bu konuda annelerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner de UYUMA aplikasyonunun çok önemli olduğunu, narkotikle ilgili tüm konuları buradan gelen veriler doğrultusunda yaptıkları için uygulamanın kullanılmasını tavsiye etti.

Konuşmaların ardından, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde yaşanan sıkıntılar dile getirilirken, yapılması gerekenler konusunda temsilcilerden gelen talepler, kurum müdürleri ve daire amirleri tarafından not alındı.

Toplantıya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, kurum amirleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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