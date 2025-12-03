Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde ağabey ve kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gazipaşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde U.E. (32) ağabeyi R.A. (56) ve kardeşi Ö.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada U.E, silahla ateş ettiği 2 kardeşini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli U.E, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel