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Bafra'da Öğrencilere Kavurma ve Pilav İkramı

Bafra'da Öğrencilere Kavurma ve Pilav İkramı
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Samsun'un Bafra ilçesinde LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilere kavurma ve pilav ikram edildi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, ders çalışan öğrencilere destek amaçlı ikramlarda bulunduklarını ifade etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilere kavurma ve pilav ikram edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, kütüphanelerinde ders çalışan gençler bulunduğunu belirtti.

LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de derslerine kütüphanelerinde çalıştığını anlatan Erdoğan, "Biz de bu güzel ortamda ders çalışan gençlere ara ara ikramlarda bulunuyoruz. Bugün kavurmalı pilav ve ayran ikramımız vardı. İkram konusunda bizlere destek olan Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
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