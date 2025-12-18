Bafra'da hakim ve savcılar için alınan 9 lojman teslim edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve cumhuriyet savcılarının konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan 9 dairelik lojman projesi teslim alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatındaki konut ihtiyacını karşılama politikaları doğrultusunda ilçede görev yapan yargı mensupları için lojman alım kararı verildiğini belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda 24 Şubat'ta bir inşaat firması ile 9 dairelik anahtar teslim sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Bakanlık yetkililerinin gözetiminde sürdürülen inşaat süreci tamamlanarak daireler teslim alındı. Bu yatırımla ilçedeki hakim ve savcıların konut ihtiyacının önemli kısmı karşılanmış oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile inşaat sürecindeki çalışmaları nedeniyle firma yetkililerine teşekkür edildi.