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Libya'da gözaltındaki "Sumud Filosu" aktivistleri için Samsun'da basın açıklaması yapıldı

Libya'da gözaltındaki 'Sumud Filosu' aktivistleri için Samsun'da basın açıklaması yapıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve Libya'da gözaltına alınan Global Sumud Kara Konvoyu aktivistlerinin serbest bırakılması için İHH ve sivil toplum platformu basın açıklaması yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Libya'da gözaltına alınan "Global Sumud Kara Konvoyu" aktivistlerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Bafra İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Başkanı İlyas Altuntaş, Bafra Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında, siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki soykırım ve ablukaya karşı mazlumların çığlığı olmak üzere yola çıkan Global Sumud Kara Konvoyu'nun barışçıl bir insani misyon taşıdığını söyledi.

Konvoyda görevli farklı ülkelerden 10 aktivistin Libya'da hukuksuzca esir tutulduğunu anlatan Altuntaş, "Gazze ablukasını kırmak adına müzakerede bulunmak üzere giden 10 vicdanlı insan, sivil teamüllere aykırı şekilde gözaltına alınmıştır. Uğradıkları hukuksuzluğa karşı aktivistlerimiz mutlak açlık grevi başlatmıştır ve sağlık durumları kritik seviyeye ulaşmıştır. İçeriye hiçbir tıbbi ekibin girmesine izin verilmemekte, psikolojik taciz uygulanmaktadır." dedi.

Sivil ve silahsız aktivistlere yönelik uygulamanın uluslararası hukuku ve en temel insan haklarını çiğnemek olduğunu belirten Altuntaş, "Esir tutulan 10 aktivistin derhal, kayıtsız şartsız serbest bırakılması, gasbedilen kişisel belgeleri ile Gazze halkına ait insani yardım tırlarının acilen teslim edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamaya Bafra Sivil Toplum Platformu Sözcüsü ve Memur-Sen Bafra İlçe Başkanı Seçim Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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