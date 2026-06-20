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İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni yapıldı

İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni yapıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 220 öğrenci ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması alarak teknisyen oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Merkez yerleşkesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merkez müdürü Serhat İpek, yaptığı konuşmada, 4 ilçeye hitap eden 1397 öğrencili bir bölge okulu olduklarını belirterek, "Bu yıl 220 öğrencimiz ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması alarak teknisyen oldu. Diploma telafi programını tamamlayan 19 ustamız da meslek lisesi diploması almaya hak kazandı. Geleceğini kendi elleriyle inşa eden bir nesli uğurluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri verildi, geleneksel "Şed Kuşanma Töreni" gerçekleştirildi ve katılımcılara ahilik pilavı ikram edildi.

Mezuniyet programına oda başkanları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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