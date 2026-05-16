Haberler

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından 19 Mayıs Gençlik Konseri

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından 19 Mayıs Gençlik Konseri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. Şef Cihat Kurt yönetimindeki koro, çeşitli yörelere ait eserleri seslendirdi. Programa Başsavcı Olcay Aksoy, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve davetliler katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda organize edilen "19 Mayıs Gençlik Konseri", Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şef Cihat Kurt yönetimindeki Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Halk Müziği Korosu, çeşitli yörelere ait eserleri seslendirdi.

Bafra Belediyesi ve yerel kurumların destek verdiği program, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, adliyenin halk müziği korosunun bu yıl ikinci konserini verdiğini belirterek, "Amacımız kurumsal kimliğimizin güçlenmesi, dayanışma ve aidiyet duygusunun geliştirilmesidir. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Samsun'da, her yıl 19 Mayıs haftasında geleceğe umutla bakacak, vizyonunu kültür ve sanatla pekiştirecek gençlere örnek olma ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz. Salonu doldurarak bizlere teveccüh gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise programda 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek, "Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği bu anlamlı geceye emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dilek Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, daire kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım