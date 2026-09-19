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Bafra'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından Bafra Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gaziler ve aileleri onuruna program organize edildi.

Programda konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, şehitlik ve gaziliğin Anadolu'nun vatan haline gelmesindeki önemine dikkati çekerek, "Hatıralarınızda taşıdığınız her hadise, bedenlerinizde taşıdığınız her yara, vatan sevgisinin, fedakarlığın ve cesaretin birer nişanesidir. Sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için gösterdiği fedakarlığın unutulmayacağını vurgulayarak, "Bizler için Gaziler Günü yalnızca bir anma günü değil, gazilerimize duyduğumuz minnet ve vefayı bir kez daha ifade etme vesilesidir. Bu anlamlı günde davetimize icabet eden tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Programlara Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin ile gaziler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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