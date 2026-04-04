Özel eğitim öğrencilerinden Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında özel eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerini misafir etti.

Yerel yönetim hizmetleri hakkında bilgi alan öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, ziyaret sırasında ilçede yürütülen sosyal projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yürütülen "Engelsiz Bafra" çalışmalarına değinen Kılıç, Tabakhane Mahallesi'nde inşası süren Otizmli Çocuklar Hizmet Binası'nın müjdesini verdi.

Kılıç, her bir çocuğun geleceğe ayrı ışık tuttuğu için her zaman sevgiyle yanlarında olduklarını vurgulayarak, "İnşası süren Otizmli Çocuklar Hizmet Binamız, hem yavrularımızın gelişimine katkı sağlayacak hem de anne atölyesi gibi alanlarıyla ailelerimizin sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Anne ve çocuk atölyeleri ile idari birimleri barındıracak merkezin, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.