Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü'nde balık çoğaldı

Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle suların çekildiği Bafa Gölü'nün yağışlarla eski haline dönmeye başlaması, çevre sakinleri ve balıkçıları sevindirdi.

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Balıkçılar, gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor.

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Yazın kurak geçmesi nedeniyle suların 30 metre çekildiği göl, son haftalardaki yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı. Temizlenen gölde çok sayıda kuş türü görülmeye başladı.

Balıkçılar da Gölyaka ve Kapıkırı kıyılarından teknelerle avlanmak için açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa'nın geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin metrelerce çekildiğini, gölde oksijen miktarının düştüğünü söyledi.

Özellikle ocak ve şubat aylarında düşen yağışlarla durumun tersine dönmeye başladığını belirten Özçelik, uzun süren kuraklığın ardından şubat ayında özellikle bu bölgeye ciddi miktarda yağış düşmesi neticesinde su kaynaklarında canlanma meydana geldiğini kaydetti.

Rezervuarlardaki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığına dikkati çeken Özçelik, bununla beraber göllerde ve akarsulardaki su hareketlerinde büyük artışlar olduğunu gördüklerini ifade etti.

Özçelik, yağışların akabinde Büyük Menderes Nehri'nin debisinin arttığını, bunun da Bafa Gölü'ne yönlendirildiğini aktararak, "Bir taraftaki canlanma, diğer taraftaki canlanmayı da beraberinde getiriyor. Şu an için uzunca bir süreden beri hiç olmadığı kadar Bafa Gölü'nün su seviyesinin arttığını görüyoruz. Su seviyesi kıyı kenar çizgisine kadar gelmiş durumda." dedi.

Su seviyesindeki artışın bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini de doğrudan etkilediğini anlatan Özçelik, balık ürünlerinde ciddi bir artış olduğunu, bunu da yöre halkından duyabildiklerini dile getirdi.

Özçelik, su kalitesindeki artışın da bunun bir göstergesi olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Göle giren su miktarı artınca kirlilik konsantrasyonu da azalmış oluyor. Büyük Menderes Nehri'nden gelen su miktarının Bafa Gölü'ndeki canlanma için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Bafa Gölü'ne Büyük Menderes'ten kontrollü bir su girişi söz konusu. Sulama sezonu sonunda burası açılıyor ve bahar aylarında tekrar kapanıyor. Yağışlar sonunda Büyük Menderes'te canlanma olur olmaz su miktarını tekrar Bafa Gölü'ne vermemiz lazım. Bunu da manuel değil, otomatik bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım ki bu şekilde göldeki su bütçesini kontrol edebilelim."

Göle giren kirleticilerin azaltılmasının mümkünse önlenmesinin önemine de değinen Özçelik, gelecek dönemde su seviyesinin azalması sonrası gölde kirlenme konsantrasyonunun artmasını engelleyecek tedbirin alınmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

"Göl temizlendi balık çoğaldı"

Bafa Gölü'nde 25 yıldır balıkçılık yapan Güray Çakır da yağışlarla gölün dolmaya başladığını ve yaz aylarında görülen kuraklığın ortadan kalktığını anlattı.

Gölün kendini yenilemesiyle Bafa Gölü'nde yılan balığı, kefal ve levreklerin çoğaldığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Yağmur çok olunca su yükseldi ve göl temizlendi. Balığımız çok bol. Şu anda gölde kirlilik yok ve herkes balığa gidiyor. Akşam balık ağlarını atıyoruz ve sabah toplamaya gidiyoruz. Önceki yıllara göre gölümüz bu yıl çok zengin ve balığımız çok. Göle bağlı 5 mahallemiz var ve buralarda yaklaşık 250 tekne ile balıkçılık yapılıyor. Kirlilik ağların ağızını kapatıyordu ama şu an su temiz olunca balık geçmeye başladı."

Yılan balığının yaklaşık 7 bin kilometre uzaktan geldiğini söyleyen Çakır, "Göldeki yılan balığında da bir bolluk yaşanıyor. Nisan ve mayısa kadar da sürer. Gelen müşterilerimizin çoğu da yılan balığı istiyor. Fiyat olarak da çok iyi." ifadelerini kullandı.