BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Alman mevkidaşıyla "İran saldırılarını" görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile İran'dan gelen saldırıları ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile İran'dan düzenlenen saldırıları görüştüğü bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Al Nahyan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldiği belirtildi.

Al Nahyan ile Wadephul'un görüşmede İran'ın bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarını ele aldığı aktarıldı.

Bakanların ayrıca, BAE ile Almanya arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirme yollarını da değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
