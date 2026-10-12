BAE, Manisa'daki kazada 11 kişinin ölümü için Türkiye'ye dayanışma mesajı yayımladı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Manisa'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası için Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Manisa'daki trafik kazasında yaşamını yitirenler için mesaj yayımladı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen mesajda, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Mesajda ayrıca BAE'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı. Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA