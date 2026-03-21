Bae: İran'dan Fırlatılan 4 Balistik Füzeyi ve 26 İha'yı Engelledik

DUBAİ, 21 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan 4 balistik füzeyi ve 26 insansız hava aracını (İHA) engellediğini, güvenlik birimlerininse Hizbullah ve İran'la bağlantılı bir şebekeyi çökerttiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı'nda cuma günü yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar düzenlemeye başladığı 28 Şubat'tan bu yana BAE'yi hedef alan 338 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1.740 İHA'nın, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

BAE Devlet Güvenlik Kurumu da aynı gün daha erken saatte yaptığı açıklamada Lübnan Hizbullah'ı ve İran tarafından "finanse edilip yönetilen" bir ağı çökerttiklerini ve ağa üye olan kişilerin tutuklandığını ifade etti.

Söz konusu şebeke, hayali bir ticari oluşumu paravan olarak kullanmakla ve ülke ekonomisine sızarak finansal istikrarı tehdit eden dış gündemleri hayata geçirmeye çalışmakla suçlanıyor.

BAE'nin suçlamalarını reddeden Hizbullah ise iddiaları "uydurma" ve temelsiz diye niteledi.

Kaynak: Xinhua