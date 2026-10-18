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BAE Dışişleri Bakanlığı, İstanbul seli için başsağlığı mesajı yayımladı

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BAE Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki selde can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasar nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dileyip yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağış ve selin yol açtığı can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasar nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı ve taziye dilekleri iletildi, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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