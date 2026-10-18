BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid, Arap ülkeleriyle bölgedeki gelişmeleri görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, çok sayıda Arap ülkesinin dışişleri bakanlarıyla bölgedeki gelişmeleri görüştü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bin Zayid, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, ayrı ayrı gerçekleşen telefon görüşmelerinde bölgedeki gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: AA