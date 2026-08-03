Engelli genç, babasının desteğiyle edebiyat fakültesini bitirdi

KAYSERİ'de 'Miyelomeningosel' rahatsızlığıyla dünyaya gelen Abdullah Yücel (21), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Abdullah Yücel'i her gün okula getirip götüren öğretmen babası Yavuz Yücel, "Karşılaştığı bütün zorluklara rağmen üstesinden geldi ve başarıyla da edebiyat fakültesini bitirdi. Bedenler engelli olabilir, ruhlar asla engelli olmaz" dedi. Abdullah Yücel ise "Süreç zorlu ama güzel geçti. En azından severek yaptım. Hocalarım, ailem, arkadaşlarım yardım etti" diye konuştu.

Kayseri'de yaşayan Abdullah Yücel, 'bebek anne karnındayken omurga ve omurilik kanalının tam kapanmaması, omuriliğin ve sinirlerin dışarı çıkması' olarak tanımlanan 'Miyelomeningosel' rahatsızlığıyla dünyaya geldi. 36 yıllık öğretmen babası Yavuz Yücel, eğitim hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye bağımlı oğlu Abdullah'ı okula getirip götürdü. Abdullah, ilerleyen zamanlarda Türkçe ve edebiyata olan sevgisi nedeniyle ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Annesi, ablası ve babası eğitimci olan Abdullah Yücel, 4 yılın sonunda bölümünü bitirdi.

Edebiyat alanında ilerlemek istediğini aktaran Abdullah Yücel, "2022 yılında bu okula başladım. 2026 yılında mezun oluyorum. Ortaokulda Türkçeye sevgim başladı. Sonra edebiyat ve kitap okuma sevgimle devam etti. Süreç zorlu ama güzel geçti. En azından severek yaptım. Hocalarım, ailem, arkadaşlarım yardım ettiler. Destek oldular. Onların sayesinde zor da olsa güzel geçti. Okula babam getirip götürdü. Araçla gidip geldim. Mutluyum. Heyecan var tabi ki. Ama sevinçliyim. Sonuca ulaştık. Edebiyat alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Öğretmenlik veya edebiyatla ilgili başka alanlarda ilerlemeyi düşünüyorum" dedi.

'BEDENLER ENGELLİ OLABİLİR, RUHLAR ASLA ENGELLİ OLAMAZ'

Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapan Yavuz Yücel ise "Abdullah, eğitimi seven, okumayı seven lise yıllarında sürekli kitap okumaya gayret eden bir gençti. Örnek bir öğrenciydi. Karşılaştığı bütün zorluklara rağmen üstesinden geldi ve başarıyla da edebiyat fakültesini bitirdi. Türkiye genelinde yaklaşık 8,5 milyon engelli var. Bu engellilerin hepsine de eğitim konusunda ciddi gayretler olduğunu biliyoruz. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Ailelerin çocukları üzerindeki emeği ve gayreti önemli. Biz istiyoruz ki yeni Abdullahlar, Sametler, Ayşeler, Fatmalar başarıyla bu okulları bitirsinler. Bedenler engelli olabilir, ruhlar asla engelli olmaz. Hepsi ülkeleri için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Zorlandığımız zamanlar oldu. Bugün mutlu bir günümüz. Rabbim nice başarılı insanların sayısını çoğaltsın. Abdullah'ı biz seviyoruz. Ona destek veriyoruz. Annesi, ben de ablası da eğitimci" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı