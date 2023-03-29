Babasını öldürdü; adliyede, 'Babama haber verin, beni kurtarır' diye ağladı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oğlu Cemal Can D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet D.'nin cenazesi hastaneden alınarak Safa Camii'ne getirildi. Yakınları gözyaşı dökerken ayakta durmakta güçlük çeken eşi Kadriye D. "Birtanem yağmurlar da sana ağlıyor ben de sana çok ağladım" diyerek eşinin tabutuna sarıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahmet D., Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -