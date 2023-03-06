Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası dikkat çeken paylaşım: Birleşe birleşe kazanacağız

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Birleşe birleşe kazanacağız" diyen Babacan, "Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız." dedi.

İYİ Parti'nin 6'lı Masa'ya dönmesinin ardından 6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı. Saatler süren görüşme sonrası Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Diğer genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtildi.

BABACAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Millet İttifakı'nın seçime Kılıçdaroğlu ile gireceğini ilan etmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Babacan, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi 'Birleşe birleşe kazanacağız.' Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız." dedi.