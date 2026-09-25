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Babacan, AYM önünde intihar eden emekli polis için 'sadaka değil' dedi

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Babacan, AYM önünde intihar eden emekli polis için 'sadaka değil' dedi
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DEVA lideri Ali Babacan, AYM önündeki emekli eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis için açıklama yaptı. Babacan, emeklilerin 'sadaka değil, verdikleri emeğin karşılığını istediğini' söyleyerek insanca yaşayabilecekleri geliri sağlamanın her iktidarın ödevi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Emeklilerimiz sadaka değil, verdikleri emeğin karşılığını istiyorlar. 'Geçinemiyoruz' diyen milyonların sesini duymak, emeklilerimize insanca yaşayabileceği bir gelir sağlamak her iktidarın en büyük ödevidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Babacan, Şekeroğlu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün emekli bir polis memurumuz, Ali Şekeroğlu, 'Geçinemiyorum' diyerek hayatına son verdi.

Emeklilerimizi açlık sınırının altında bir gelire mahküm eden, yıllarca çalışan insanların sofrasını her geçen gün küçültenlere soruyorum: Siz memleketi ne hale getirdiğinizin farkında mısınız Allah aşkına?

Bugün bu ülkede milyonlarca emekli torununa bir şey alamamanın mahcubiyetiyle, çocuğuna yük olma korkusuyla, bir ömür çalışıp yine de ay sonunu getirememenin yorgunluğuyla yaşıyor. Oysa emeklilik geçim kaygısıyla değil, onurla, huzurla yaşanacak yıllar olmalıydı.

Emeklilerimiz sadaka değil, verdikleri emeğin karşılığını istiyorlar. 'Geçinemiyoruz' diyen milyonların sesini duymak, emeklilerimize insanca yaşayabileceği bir gelir sağlamak her iktidarın en büyük ödevidir.

Ben buradan Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA
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