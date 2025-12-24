Haberler

Babaannesini bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüpheli adliyede

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, B.K. (16) isimli genç, tartıştığı babaannesi Nazen Gümüş'ü (73) boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde babaannesi Nazen Gümüş'ü (73) boynundan bıçaklayarak öldüren B.K. (16), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta meydana geldi. B.K. ile babaannesi Nazen Gümüş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada B.K., babaannesini boynundan bıçakla yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş, kurtarılamadı. B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.K. bugün adliyeye sevk edildi.

ZİYARETE GELMİŞLER

Nazen Gümüş'ün Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği belirtildi. B.K.'nin de annesiyle birlikte Mersin'de yaşadığı ve ziyaret amacıyla ilçeye geldiği bildirildi.

Nazen Gümüş'ün cenazesi, yarın öğle vakti Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
