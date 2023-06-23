Baba, Velayet Davası Sonrası Çocuğunu Kaçırdı

BURSA'da, velayet davası sonrası müvekkillerinin oğlu İ.E.'yi (7), polis merkezinden teslim alan avukat çift Aleyna Kübra Kanalcı (25) ve Muharrem Kanalcı'nın (27) otomobilinin önü, çocuğun babası ve yakınları tarafından kesildi. Avukat çifti darbedip İ.E.'yi alan 4 şüpheliden baba Kadir Ekmen (36) ile kardeşi Muhammet Ekmen (29) tutuklandı. Kadir Ekmen, ifadesinde, "Çocuğum karakoldan dışarı çıkınca benim arabama koştu. Vicdanım buna izin vermedi. Beni resmen suça teşvik ettiler. Sabrımı zorladılar" dedi.

Kentte yaşayan vinç operatörü Kadir Ekmen, 2014'te arkadaşını ziyarete gittiği konfeksiyon atölyesinde tanıştığı Kıymet E. (34) ile 2015'te evlendi. 6 ve 7 yaşında 2 erkek çocuğu olan çift, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı aldı. Boşanan çiftin çocuklarının velayeti ise annede kaldı. Baba Kadir Ekmen, hafta sonları gördüğü büyük oğlu İ.E.'yi, 18 Haziran Pazar günü annesine geri götürmeyince, Kıymet E.'nin aynı zamanda amcasının oğlu olan avukatı Muharrem Kanalcı ile eşi avukat Aleyna Kübra Kanalcı, 20 Haziran'da, savcılık kararıyla çocuğu teslim almak üzere polis merkezine gitti. Polis tarafından babasının evinden alınıp polis merkezine getirilen çocuk burada annesine teslim edildi. Anne Kıymet E., babası Abdulbaki Kanalcı (62) ve amcası Abdurrahim Kanalcı'nın da bulunduğu otomobile avukatlarıyla birlikte binerek evine gitmek üzere polis merkezinden ayrıldı.