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Babası tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle sokakta tartıştığı babası tarafından defalarca bıçaklanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Babası tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti

SOKAK ORTASINDA BABASI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

İddiaya göre, Turhan Ö. (54) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kızı Dilan Ö. (19) ile Anadolu Mahallesi'ndeki bir sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Turhan Ö, kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Babası tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Dilan Ö, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Turhan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Babası tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

Adana Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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