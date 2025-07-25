Baba Oğul Orman Yangınlarına Karşı Nöbet Tutuyor

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yukarı Yahyasaray köyünde yaşayan 49 yaşındaki Muzaffer ile 22 yaşındaki oğlu Soner Akpınar, bölgedeki ormanlarda yaşanabilecek yangın ve diğer olumsuzluklara karşı gözetleme kulesinde gece gündüz nöbet tutuyor.

Orman işçisi olarak 16 yıl önce göreve başlayan Muzaffer Akpınar, yaklaşık 3 yıl önce aynı birimde çalışmaya başlayan oğlu Soner Akpınar'la mesai yapıyor.

Baba ve oğlu, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1650 rakımlı ve geniş görüş alanına sahip Başınyayla Yangın Gözetleme Kulesi'nden 10 bin hektarlık Çayıralan Ormanları'nı gece gündüz gözetliyor.

Her saat başı telsizle merkeze durum bildiren baba oğul, dürbünle gördükleri duman veya şüpheli durumu yer tespiti yaparak ilgili ekiplere bildiriyor.

Günlük yaşamlarının büyük bölümünü gözetleme kulesinde geçiren, market alışverişlerini ilçeden karşılayan Muzaffer Akpınar ve oğlu, kendi yemeklerini pişiriyor, çay demliyor, kule bahçesinde domates, salatalık ve biber yetiştiriyor.

Baba Muzaffer Akpınar, AA muhabirine, doğup büyüdükleri topraklardaki ormanı, oğluyla korumaktan gurur duyduğunu söyledi.

Kule nöbetinde ormanda olumsuz bir duman gördüğünde bağlı olduğu birimi telsizle bilgilendirdiğini, ayrıca bölgeye yakın köylüleri de uyardığını ifade eden Akpınar, "Duman yerini belirtip ekiplerin oraya intikal etmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda kaçak ağaç kesimi olursa, hızar motoru ya da balta sesi duyduğumuzda ekipleri yönlendiriyoruz." dedi.

"Bilinçsizce yakılan ateşler yangına sebep oluyor"

Akpınar, ormanı çok sevdiğini, ormansız bir hayat düşünemediğini dile getirerek, bir çam ağacının 50-100 yılda meydana geldiğini, bunun kesilmemesi, yanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Vatandaşların da orman yangınlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğine dikkati çeken Akpınar, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız özellikle sigara izmaritlerini yere atmasınlar, cam şişeleri doğaya bırakmasınlar. Otlu, kuru ormanlık alanlarda ateş yakmasınlar. Bilinçsizce yakılan ateşler yangına sebep oluyor. 'Bir şey olmaz' demesinler, lütfen dikkat etsinler. Biz her zaman görev başındayız ama vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Bir duman veya yangın gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasınlar."

Çalışırken eğitimini de aksatmıyor

Soner Akpınar da sürekli bölge merkeziyle irtibat halinde olduklarını ve her saat başı durum bildirdiklerini söyledi.

Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümünde eğitimine devam ettiğini anlatan Akpınar, şunları kaydetti:

"Olumsuz bir durum olduğunda müdürlüğümüze bildiriyoruz. Sürekli gözümüzü dört açıyoruz. Görevime devam ederken eğitimimi de aksatmıyorum. Hem çalışıyorum hem de eğitimime devam ediyorum. Ders çalışıyorum, spor yapıyorum ve sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Burada bol oksijen var. Bu oksijenin nesiller boyu devam etmesi için hepimizin duyarlı olması gerekir. Herkesi daha hassas davranmaya davet ediyorum."