Baba İzinsiz Satılan Eşyaları Şikayet Etti, Oğlu Gözaltına Alındı
Bursa'da bir baba, evindeki eşyaların izinsiz olarak satıldığını fark ederek oğlunu şikayet etti. Olayın ardından oğlu gözaltına alındı.
Olay, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Halit Ö., eşyalı olan ancak kullanmadığı dairesini havalandırmak için siteye geldi. Sitedeki dairesinin kapısını açtığında, evdeki koltuk takımı, halı, televizyon ve beyaz eşyaların yerinde olmadığını gören Halit Ö., oğlu Ali Ö.'nün evde olduğunu fark etti. Oğlunun eşyaları sattığını söylemesi üzerine baba, polise şikayette bulundu. Ali Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.