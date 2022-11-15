B20, Dünya Çapında Ekonomik Toparlanmanın Sağlanması İçin Birlik ve İşbirliği Çağrısında Bulundu

G20 iş dünyası temsilcilerinin dünya genelindeki ekonomik yönetimi görüşmek üzere biraraya geldiği Business 20 (B20) zirvesinde daha güçlü bir toparlanma ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için daha güçlü uluslararası işbirliği çağrısında bulunuluyor.

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki zirvenin ana mekanı olan Apurva Kempinski'nin dışındaki 17. G20 Zirvesi'nin logosu, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

G20 iş dünyası temsilcilerinin dünya genelindeki ekonomik yönetimi görüşmek üzere biraraya geldiği Business 20 (B20) zirvesinde daha güçlü bir toparlanma ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için daha güçlü uluslararası işbirliği çağrısında bulunuluyor.

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Dünya iş dünyası liderleri, G20 grubunun iş dünyasının sesini temsil eden Business 20'nin (B20) Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen zirvesinde, daha güçlü bir toparlanma ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için daha güçlü uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

İki günlük etkinliğin Pazartesi günü düzenlenen kapanış töreninde, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, küresel iş camiasını iyimser olmayı sürdürmeye ve dünya genelindeki toparlanma için birlikte çalışmaya çağırdı.

Widodo, hala süren Kovid-19 pandemisi, jeopolitik gerilimler ve gıda, enerji ve finansal krizler gibi dünyanın bugün karşı karşıya olduğu çoklu krizlere dikkat çekerek "Her sorun veya zorluk için her zaman bir umut ışığı olduğunu söyledim. Bu yüzden karamsar olmayın" dedi.

B20 Endonezya Başkanı Shinta Widjaja Kamdani, bu seneki B20 zirvesinin diğer alanların yanı sıra ekonomik politikalar, yatırım, ticaret ve G20 liderlerine uygulanabilir politika önerileri sunmak amacıyla küresel iş dünyasını biraraya getirdiğini söyledi.

B20 Endonezya'ya ev sahipliği yapan Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arsjad Rasjid, B20 zirvesinin dünya çapındaki iş ve düşünce dünyasının liderlerini acil ekonomik sorunları iş perspektifinden ele almak ve ortak bir cephede ilerlemek amacıyla öncelikli nedenler üzerinde fikir birliği ve ortak neden bulmak için biraraya getirme umuduyla düzenlendiğini söyledi.

G20 üye ekonomilerinden iş dünyası temsilcilerinin forumu olarak gerçekleşen B20 zirvesi, dünya çapındaki işletmelerin küresel ekonomik yönetime katılmaları için önemli bir platform olma görevi görüyor.

G20 liderleri zirvesi Salı ve Çarşamba günleri Endonezya'nın tatil beldesi olan Bali Adası'nda yapılıyor.

"Birlikte Toparlanma, Daha Güçlü Toparlanma" temasıyla düzenlenen G20 zirvesi, küresel sağlık yapısı, sürdürülebilir enerji geçişi ve dijital dönüşüm olmak üzere üç öncelikli konuya odaklanıyor.