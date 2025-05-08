Azmini DHA'nın gündeme getirdiği 'usta öğretmen': Ülkemizi ABD'de temsil etmek öz güvenimi artırdı

KAYSERİ'de hayat mücadelesi ile dikkat çeken, DHA'nın 'Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu' başlığı ile hikayesini duyurduğu biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner (46), ABD'nin Boston kentindeki ABE Biotech Experience tarafından dünya genelinden 12 öğretmenin yer aldığı deney projesine 'usta öğretmen' olarak seçildi. Öner, ABD'de 3 gün süren eğitimin ardından Türkiye'ye döndü. Ülkeyi temsil ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Fethi öğretmen, "Bu durum benim öz güvenimi daha da artırdı" dedi.

Elazığ'da 2 yaşında babasını kaybeden Fethi Ahmet Öner'in annesi ile yaşadığı evde, ölüm haberinden 6 ay sonra yangın çıktı. Tavandaki naylon örtünün düşmesi sonucu Öner'in vücudunda ileri derecede yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle sağ elini de kaybeden Öner, ilkokula eldiven takarak gitti. Hem uzuv kaybı yaşayan hem de yüzünde yanık izleri olan Öner, yılmayıp, üniversite sınavını kazandı. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitiren Öner, öğretmenlik yapmaya başladı. Meslekte 22'nci yılını dolduran, birçok projeye katılan ve danışmanlık yapan Fethi Ahmet Öner, hayat mücadelesi ile de öğrencilerine örnek oldu. 8 yıldır Talas ilçesindeki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde çalışıp, ulusal ve uluslararası farklı bilim projelerinde öğrencileri ile birlikte başarılar elde eden Öner, bu yıl Melikgazi ilçesi Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) göreve başladı.

'KENDİSİNİ YÜREKTEN TEBRİK EDERİZ'

DHA'nın, 'Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu' başlığı ile hayat hikayesi ve başarılarının haberleştirildiği Öner, ABD'nin Boston kentindeki ABE Biotech Experience tarafından dünya genelinden 12 öğretmenin yer aldığı deney projesine 'usta öğretmen' olarak seçildi. ABD merkezli kuruluş, öğretmen Öner'i, "Küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sağ eli, yüzü ve bazı vücut bölgelerinde yanık izleri oluşmuştur. Ancak bu durum onun azmini asla engellememiştir. Çalıştığı okullarda ulusal ve uluslararası projeler yürütmüş, bilime olan tutkusunu öğrencilerine aşılamıştır. Özverili çalışmalarıyla öğrencilerine ilham vermeye ve onlara rol model olmaya devam etmektedir. Şu anda Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğretmenlik yapan ABE Türkiye öğretmenimiz Fethi Ahmet Öner, genç bilim insanlarına mentörlük yapmayı ve bilimin toplumsal faydasını artıracak projeler üretmeyi hedeflemektedir. ABE Öğretmenimiz, 2024-2025 Küresel Uzman Öğretmen Bursu'nu kazanarak bu alandaki katkılarını bir adım ileri taşımıştır. Kendisini yürekten tebrik ederiz" diye tanımladı. Fethi Ahmet Öner, nisan ayında gerçekleştirilen ve 3 gün süren toplantıda Türkiye'yi temsil etti.

'ÖĞRENCİLERİME ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

ABD'deki toplantıda kendisinden bahsedildiğini belirten Öner, "Küçükken geçirdiğim yangın kazasından dolayı etkilendiklerini, bu durumun beni motive ettiğini belirterek, beni böyle bir projeye davet ettiler. Ben de bu azim ve gayret ile ülkemiz adına küçük bilim insanları yetiştirerek, onların önünü açarak, ülkemiz adına önemli çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Benim hayat mücadelem kendiliğinden oluşmadı. Yangın sonrası engelli kaldım ama hayattan asla umudumu kesmedim. Okul hayatım boyunca, 'Bana öğretmenlik yapamaz' dediler. Bu sözlere kulak tıkayıp, mücadele ruhumu artırdım. Engelleri aştığıma inanıyorum. Hala bu engeller oluşturulmasına rağmen yılmıyorum. Öğrencilerime rol model olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'SUNDUĞUM ÖNERİ ÇERÇEVESİNDE ABD'YE DAVET EDİLDİM'

Geliştirdiği projeye değinen Öner, "ABD'ye yaptığım bir çalışma sonucu usta öğretmen bursu ile davet edildim. Usta öğretmen olarak seçildim. Projemde öğrencilerimin biyo teknoloji kavramlarında yanılgıları olduğunu tespit ettim. Bunu nasıl ortadan kaldırırız, bu kavram yanılgılarını nasıl engelleriz bunun derdine düştüm. Bu öğrencilerin ve toplumun biyo teknolojiye bakışını değiştiriyor. Çünkü soyut kavramlar çok olduğu için ön yargılar oluyor. Bu sunduğum çözüm öneri çerçevesinde ABD'ye davet edildim. Hem deneyim hem de kendi çalışmalarımızı anlatarak deneyim kazandık" ifadelerini kullandı.

'BU TECRÜBE BENİ MOTİVE ETTİ'

ABD'de aldığı eğitimin kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Fethi Ahmet Öner, şöyle konuştu:

"Orada ilk gittiğim zaman benim hayat hikayemden bahsettiler. Engelli bir öğretmen olarak azimli ve sabırlı olduğuma vurgu yaptılar. Öğrencilerime rol model olduğumdan bahsettiler. Ben de söz alıp kendi hayat hikayemi anlattım. Bu durum da benim öz güvenimi daha da artırdı. Beni onore etti. Çünkü, toplumuzda insanlar engellilere ön yargılı olarak bakıp ikinci plana atıyor. Ama, burada yaşamış olduğum bu tecrübe benim öz güvenimi artırarak kendime olan güvenimi daha da kamçıladı. Bundan sonraki çalışmalarıma da daha motive etti."

'ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Öğrencilerine rol modeli olmasından dolayı gururlu olduğunu belirten Öner, "Biz engelli olmayı istemedik. Ama, bu Allah'tan gelen bir durum. Kimse engelli olmak istemezdi. Ama bu kimsenin engelli olmayacağı anlamına gelmez. Engellilerin hayatlarına yapamayacağı bir şey yoktur. Bizler aslında topluma örnek teşkil edip rol model olmamız lazım. Ben de öğrencilerime ne gibi faydalar sağlayabilirim onun mücadelesini veriyorum. Ülkemizi ABD'de temsil etmek ayrı bir gururdu. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Bu durum benim için çok onur ve gurur verici oldu. Öz güvenimi artırdı. Öğrencilerim daha iyi kaliteli eğitim alması için azimle çalışmaya devam edeceğim. Bundan sonra da ulusal ve uluslararası projeler yaparak ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.