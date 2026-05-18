Zafer Partisi'nden Bahçeli'ye: Açıklamaları İngiliz kokuyor

(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları buram buram İngiliz kokuyor. Her satırında IRA ve Sinn Fein göndermeleri var" dedi. Karamahmutoğlu, Bahçeli'nin açıklamalarında Türkiye'nin İngiltere'ye, PKK'nın ise IRA'ya benzetildiğini savundu.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Karamahmutoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da katılımlarıyla Samsun'da olacaklarını bildirdi.

Azmi Karamahmutoğlu, "Atatürk'ün şehre ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış olduğu noktada bulunan anıtın önünde bulunacağız. Onur Anıtına çelenk koyarak yarınki kutlamalara başlayacağız ve takip eden saatlerde gün içerisinde Samsun'dan Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ'ın gençlerle buluşması olacak. Bütün günü Samsun'da geçireceğiz" diye konuştu.

Karamahmutoğlu, geçen hafta Zafer Partisi heyeti olarak Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatarak, Kosova ve Kuzey Makedonya'daki Türklerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı talebinde bulunduğunu söyledi. Konuya ilişkin iktidara çağrıda bulunan Karamahmutoğlu, "Bunu hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin bürokrasisine, Türk devlet aklına hem de iş başındaki AKP hükümetine özellikle ve aciliyetle aktarıyorum. Balkanlardaki Türkler vatandaşlık bekliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden" ifadelerini kullandı.

"1500 PKK'LININ TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİALARI YANITLANMALI"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin kamuoyuna yanlış bir algı oluşturulduğunu söyleyen Azmi Karamahmutoğlu, PKK yöneticilerinden Murat Karayılan'ın "sürecin dondurulduğu" yönündeki açıklamasını hatırlattı. Karayılan'ın "Yasal güvence olmadan silah bırakmamız akıl dışı olur" dediğini aktaran Karamahmutoğlu, hükümetin yürüttüğü sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan "1500 PKK'lının tahliye edildiği" iddialarının açıklığa kavuşturulmasını isteyen Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında bu konuya açıklık getirmesi gerektiğini söyledi. Karamahmutoğlu, "Teröristlere bir af mı geliyor?" sorusunu yöneltti.

"BAŞTERÖRİSTE 'KURUCU ÖNDER', TERÖRİSTE 'MİLİTAN' DİYOR"

Karamahmutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "kurucu önder", PKK mensupları için "militan" sözünü kullanmasına tepki gösterdi. Karamahmutoğlu, "AKP ile hemhal olmadan, AKP'nin dümen suyuna kapılmadan önceki dilini, jargonunu, siyasal literatürünü tamamen terk etmiş olan bir Devlet Bahçeli buluyoruz. Başteröriste 'kurucu önder' diyen, teröriste 'militan' diyen bir Devlet Bahçeli ile karşı karşıyayız." Karamahmutoğlu, "Terörist yerine militanı kullananlar PKK tarafıdır. Bu zehirli bir dil. Nasıl konuşursanız öyle düşünmeye başlarsınız" diye konuştu.

Karamahmutoğlu, Bahçeli'nin açıklamalarının, IRA ve Sinn Fein örnekleri üzerinden şekillendiğini savunarak, "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları buram buram İngiliz kokan, İngiltere kokan açıklamalar. Her satırında IRA ve Sinn Fein göndermeleri var. Türkiye'yi İngiltere'ye, PKK'yı IRA'ya benzeten bir yaklaşım söz konusu" dedi.

"BAHÇELİ'NİN ÖCALAN İÇİN VERDİĞİ ÖRNEK SINN FEIN"

Karamahmutoğlu, Bahçeli'nin açıklamalarında, Abdullah Öcalan için "barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörü" benzeri bir rol tarif ettiğini ileri sürerek, "Sayın Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a verdiği örnek Sinn Fein, PKK'ya verdiği örnek IRA'dır" dedi.

"BU İKİLİ HANGİ ÜLKENİN VATANDAŞI?"

Karamahmutoğlu, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile SDG yöneticilerinden İlham Ahmet hakkında hükümete çeşitli sorular yönelttiklerini belirtti. Karamahmutoğlu, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Bu ikili hangi ülkelerin vatandaşıdır? Geçtiğimiz günler içerisinde Türkiye'ye giriş yapmışlar mıdır? Yapmışlarsa hangi sınır kapısını yahut havalimanını kullanmışlardır? Pasaport ve giriş kayıtları var mıdır? Gelmedilerse böyle bir ziyaret planlaması mevcut mudur? Geldilerse İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüşmeleri olmuş mudur? Gelmedilerse İmralı'ya götürülüp Apo ile görüşmeleri planlanmakta mıdır? Hangi sıfatla böyle bir görüşme yapılmıştır ya da yapılacaktır?"

Karamahmutoğlu, söz konusu soruları İçişleri, Milli Savunma ve Adalet bakanlarına yönelttiklerini belirterek, "Bu sorularımızın cevabını alıncaya kadar havada asılı tutacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA