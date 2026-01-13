Haberler

Aziz Sancar kanser araştırmaları hakkında bilgi verdi: En az 2 yıla ihtiyaç var

Aziz Sancar kanser araştırmaları hakkında bilgi verdi: En az 2 yıla ihtiyaç var
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, temozolomid ve EdU kombinasyonunun beyin tümörü tedavisindeki etkileri üzerine yaptığı çalışmaya olan ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Elde edilen sonuçların umut verici olduğunu vurgulayan Sancar, kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, beyin tümörü tedavisi için temozolomid (TMZ) ve EdU kombinasyonuna ilişkin çalışmasına gösterilen ilgi için teşekkür etti.
Sancar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmada elde edilen bilimsel gelişmelerin, temel bilim açısından memnuniyet ve umut verici olduğunu belirtti.
Çalışmalarına gösterilen ilgi ve övgü dolu mesajlar için teşekkür eden Sancar, kamuoyunda yer alan deneysel başarıların, bu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini vurguladı.
Sancar, bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi için kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek bunun için en az 2 yıl daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.
Hayatta kalma süresine belirgin katkı sağladığı ortaya çıkmıştı
Nobel ödüllü bilim insanı Sancar ve ekibi, glioblastoma (GBM) tedavisinde kullanılan TMZ ile EdU molekülünün birlikte kullanımının, tümör baskılama etkisini artırdığını ve hayatta kalma süresine belirgin katkı sağladığını tespit etmişti.
Çalışmada, kombinasyonun laboratuvarda üretilen 3 farklı insan glioblastoma hücre grubunda, beyinlerine tümör yerleştirilen farelerde ve doğrudan hastalardan alınan glioblastoma tümör dokuları üzerinde denenmişti.
Araştırmada, DNA'ya katılan EdU molekülünün hücre tarafından "hasar" olarak algılandığı ve bu sayede, hücrenin molekülü dışarı atarak DNA'yı onarmaya çalıştığı görülmüştü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
