'Aziz İhsan Aktaş' davasında yargılanan Ahmet Özer savunma yaptı

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer savunma yaptı. Özer savunmasında, "Hayatımda başkan olana kadar mahkeme yüzü görmemiş bir insanım. Ben, boş ve mesnetsiz bir dosyadan tutuklandım. Benden sonra atanan kayyım, ihaleye fesat karıştıracak dosyalara imza atmıştır, o neden yargılanmıyor" dedi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti. Duruşmanın üçüncü haftasında, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer savunma yaptı.

'DÜZMECE BİR DOSYAYLA TUTUKLANDIM'

Ahmet Özer savunmasında, "Ben yapılmış işlerde üstlendiğim görevlerde dürüst, şeffaf ve adil davranmaya hayatım boyunca dikkat ettim. Üniversitede bölüm başkanlığına kadar birçok görev yaptım, on binlerce öğrenci yetiştirdim. O öğrenciler devletin üst düzeyinde görevler üstlendi. Yetiştirdiğim öğrenciler içerisinde pek çok hakim, savcı, bakan, milletvekilleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı altında çalışmalara bulundum. Bütün bunların ötesinde akademik hayatım boyunca yolsuzluklarla ilgili kitaplar ve makaleler yazan biri olarak, bugün siyaset oyuncuların bir kurbanı olarak, 'İhaleye fesat karıştırma' gibi suçlarda duyulduğunda beni hedef eden ve suç saygıların bir iddiayla karşı karşıya kalıyorum. Ben bütün hayatımı ülkemin barışına ve demokrasisine adamış bir insanım. Türkiye'de beni tanıyan herkes bunu bilir. Ama maalesef Esenyurt Belediyesi'ne el koymak için bir şafak operasyonuyla, düzmece bir dosyayla tutuklandım. Daha sonra kısa süre içerisinde dosyanın boş olduğu, beraat edeceğim ve tahliye olacağım görülünce, adeta denetleme yaparcasına ikinci bir operasyonla yeniden tutuklandım ve 10 ay boyunca bu dosyadan tutuklu kaldım. Hayatımda başkan olana kadar mahkeme yüzü görmemiş bir insanım. Ben, boş ve mesnetsiz bir dosyadan tutuklandım. Benden sonra atanan kayyım, ihaleye fesat karıştıracak dosyalara imza atmıştır, o neden yargılanmıyor" dedi.

'BEN AKTAŞ'I CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA BURADA TANIDIM'

Özer, "Biz henüz ihaleyle ilgili resmi bir işlem başlatmamışken, 30 Ekim 2024'te gözaltına alınmamdan sonra kayyum yönetimi 21/B usulüyle yapılan ihaleyi bir ay daha uzatmıştır. Bu uzatma Ekim ve Kasım aylarını kapsamakla kalmamış, Aralık ayı da eklenerek yılbaşına kadar devam ettirilmiştir. Hakkında 'hesaplar karıştırıldı' iddiası bulunan ve bu ihale üzerinden üç ay geçmesine rağmen (Ekim, Kasım, Aralık) ihalenin iptal edilip yeni bir ihale yapılması gerekirken bu yapılmamıştır. Aksine, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yer teslimi yapılarak iş fiilen başlatılmıştır. Yani ihaleyi başlatan biz değil, yer teslimi yaparak süreci başlatan kayyum yönetimidir. Biz bu firmaya herhangi bir hak ediş düzenlemedik ve bir kuruş dahi ödeme yapmadık. Ödemeleri yapan kayyum yönetimidir. Bu nedenle soruyorum: Eğer 21/B usulüyle yapılan ihale sorunlu ve sorumluluk doğuran bir ihale ise, kayyum yönetimi neden aynı ihaleyi bir ay daha uzatmıştır? Aziz İhsan Aktaş, seçilmemden sonra 1 kere tebrik için ziyaretime geldiğini söylüyor. Beni tebriğe gelmiş olabilir ama hatırlamıyorum. Çünkü ben kazandığım zaman binlerce kişi tebrik için geliyordu. Aktaş'ın kendisi Esenyurt Belediyesi ihalesiyle ilgili 'benim ilgim dahlim yoktur' diyor iddia makamı bunu neden kabul etmiyor? Bu bir çelişki değil mi? Ben Aktaş'ı cezaevine girdikten sonra burada tanıdım" dedi.

'İŞİNİ LAYIKIYLA YAPMAYAN KİŞİLERE YOL VERDİM'

Özer, "Adaletin olmadığı yerde barış da olmaz. Bunun için tarafsız yargılama yapılması lazım. Sayın savcı olmayan delilleri varmış gibi yazarak iddianame hazırlamış ve bizi mağdur etmiştir. İl müdürlerini değiştirdim evet. Çünkü ben geldiğimde çöp dağları vardı. İşini layıkıyla yapmayan kişilere yol verdim. Liyakat ve dürüstlüğe önem veririm. Bir ihale yaptık ama biz başlatmadık. Biz hak ediş yapmadık, bir kuruş ödeme yapmadım. İhaleyi yapan kayyum yönetimidir. Para ödeyen de o dur. Madem İhaleye fesat karıştırıldı o halde kayyumun burada olması lazım. İddia makamını iddiaları mesnetsizdir" dedi.